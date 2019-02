PSG : Neymar accusé, il pouvait éviter sa blessure !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Blessé lors du match de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, Neymar se remet de sa fracture du pied droit, et il sera absent pour les deux matches de Ligue des champions contre Manchester United. Et la star brésilienne du PSG ne sera pas le seul absent côté français, puisque Edinson Cavani ratera lui aussi la double confrontation face aux Mancuniens. Evoquant ces blessures qui se produisent toujours à la même époque, et revenant plus précisément sur le cas de Neymar, Daniel Riolo estime que ce dernier a tout de même commis une erreur et doit impérativement retenir de cette leçon.

Et le journaliste de RMC de s'attaquer au cas Neymar. « Pour moi le sport de haut niveau c’est le mental, pas principalement mais en grande partie. L’état d’esprit, le mental, comment tu abordes les compétitions, et qui tu es humainement au moment. Le PSG est obsédé par cela, et chaque année c’est la même histoire. Moi, je ne crois pas au hasard, à la fatalité, à la scoumoune ou à tout ce que l’on va dire jusqu’à mardi soir au sujet des blessures des joueurs du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, mais Neymar dans ce match contre Strasbourg, calme toi, tu joues tranquille, ne va pas provoquer. La question, ce n’est pas de jouer ou pas ce match-là, le temps de jeu est calculé (...) Tu dois anticiper ce genre de réactions des adversaires, tu ne fais pas ça, tu te fais plus discret, s’il ne sait jouer que comme cela il n’ira pas loin », prévient un Daniel Riolo, qui reproche donc à Neymar d'en avoir fait un peu trop dans un match où il n'y avait pas lieu de le faire.