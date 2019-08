PSG : Neymar accusé, il est presque écoeuré

Dans : PSG, Ligue 1.

Et si Neymar perturbait la vie du Paris Saint-Germain au point d'expliquer en partie la défaite de dimanche soir à Rennes ? Cette opinion a été soutenue par plusieurs consultants qui estiment que le dossier de la star brésilienne perturbe la vie des joueurs du PSG, ce qui devrait inciter les dirigeants du Paris SG à vite trancher. Mais ce lundi, Christophe Dugarry a balayé d'un revers de la main ce qu'il estime être un faux procès fait à Neymar, Duga rappelant que les joueurs parisiens étaient assez grands pour prendre leurs responsabilités, avec ou sans Neymar.

« Neymar l’an dernier c’était le problème, là quand il est en tribune c’est aussi le problème. OK, qu’il y ait l’ombre de Neymar sur une situation qui n’est pas simple vivre, mais bon c’est la situation d’un club de football et cela n’empêche pas les autres joueurs d’être performants. C’est trop facile aujourd’hui de mettre aussi la défaite sur Neymar quand il ne joue pas. Ça complique les choses mais les joueurs sont professionnels, ils sont censés donner le maximum et on voit bien qu’ils en sont malheureusement incapables. Quand on voit le rythme, intensité du match et les intentions ce n’est pas la faute à Neymar mais à des joueurs qui, pour l’instant n’y sont pas. Pour quels raisons, je n’en sais rien », a reconnu un Christophe Dugarry agacé et qui a également remis en cause les choix de Thomas Tuchel.