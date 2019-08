PSG : Neymar absent contre Toulouse sauf si...

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent ce samedi en conférence de presse, Thomas Tuchel a fait savoir que même si Neymar s'était entraîné normalement cette semaine avec le reste du groupe, la star brésilienne du PSG sera probablement absente dimanche soir pour la réception de Toulouse au Parc des Princes. Dans l'esprit du technicien parisien, les règles sont connues.

« Les choses sont claires entre le PSG et Neymar. Tant que la situation sera comme elle est actuellement il ne jouera pas, mais si la situation devient claire, alors il peut jouer (...) C’est possible qu’il joue demain, si c’est clair mais aujourd’hui ce n’est pas le cas. Mais Ney est en forme et il peut jouer, il a fait une très bonne semaine », a indiqué l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain.