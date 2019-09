PSG : Neymar a vécu un calvaire au mercato, il témoigne

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été durant le mercato, le nom de Neymar a été cité chaque jour. Dans le viseur du Real Madrid mais surtout du FC Barcelone, l’international brésilien était dans le doute le plus total concernant son avenir. Finalement, après de longues et intenses négociations, le n°10 du Paris Saint-Germain a compris qu’il était contraint de rester une saison supplémentaire dans la capitale française. Mais les semaines estivales ont sans doute été longues et difficiles pour Neymar selon son partenaire en sélection Filipe Luis, lequel a témoigné dans les colonnes de Marca en indiquant que ce genre de situation était très difficile à vivre.

« Si Neymar voulait aller à Barcelone ? Je ne sais pas, je veux le croire, car sinon, son nom n'aurait pas été mentionné tous les jours. Mais ce n'est pas facile de quitter le PSG. Neymar, je le vois plutôt calme depuis qu'il a dit qu'il restait à Paris. Attendre si longtemps lorsque votre avenir est incertain, c'est compliqué. Je l'ai vécu quand j'étais au Deportivo en attendant de savoir si j'allais signer pour le Barça ou l'Atlético. Ces semaines-là, je ne pouvais pas dormir. Je suis sûr qu'il a vraiment envie de jouer, au sein du PSG, vous pouvez vous développer au maximum, en plus il y a Mbappé, Icardi et Cavani » a commenté l’ancien défenseur de l’Atlético de Madrid, persuadé que Neymar a vécu un petit calvaire cet été. Mais désormais, tout cela est derrière la star parisienne, qui n’a plus qu’à briller sur le terrain pour reconquérir ses fans.