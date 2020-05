PSG : Neymar a tué ces accusations bidons

Dans : PSG.

Régulièrement blessé depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar est souvent critiqué pour ne jamais avoir retrouvé le niveau stratosphérique qui était le sien à Barcelone.

Cette semaine encore, Benjamin Nivet regrettait que Neymar n’affiche pas au Paris Saint-Germain le niveau qu’il avait lorsqu’il évoluait aux côtés de Lionel Messi et de Luis Suarez à Barcelone. Mais en réalité, tout ceci n’est qu’une impression visuelle puisque la version brésilienne de Goal s’est penchée sur les statistiques. Et il s’avère que lorsqu’il est en état de jouer, Neymar affiche de meilleurs chiffres à Paris (69 matchs disputés) qu’à Barcelone (186 matchs disputés). Très concrètement, Neymar présente une moyenne de 0,85 buts et 0,43 passes décisives par match au Paris Saint-Germain. Des chiffres qui tombent à 0,55 buts et à 0,40 passes décisives par match lorsqu’il évoluait au FC Barcelone.

Si l’on se penche maintenant sur les dribbles réussis et les tirs cadrés, là encore les chiffres sont à l’avantage du Neymar Parisien : 6,28 dribbles réussis par match en moyenne au PSG contre 4,65 à Barcelone et presque un tir cadré de plus par match en moyenne sur le sol français. Des chiffres très concrets qui suffisent à prouver que le niveau de Neymar n’a pas changé et que le Brésilien est toujours aussi fort, qu’il porte le maillot du PSG ou celui de Barcelone. Assurément, ce sont les nombreuses blessures et autres polémiques en période de mercato qui noircissent l’aventure de Neymar dans la capitale française… et rien d’autre. Espérons pour le PSG et ses supporters que l’international auriverde aura l’occasion de gommer tout cela dès la reprise des compétitions avec pourquoi pas une grosse campagne de Ligue des Champions en août prochain.