PSG : Neymar a trahi le Qatar, il est condamné

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Deux ans après sa signature au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone, Neymar souhaite faire le chemin inverse en ce mercato estival de 2019. Et visiblement, l’international brésilien va obtenir gain de cause puisque désormais, l’Emir du Qatar et Nasser Al-Khelaïfi ont donné leur accord pour vendre leur numéro dix. Des négociations sont en cours et un probable échange contre Philippe Coutinho en plus d’une somme d’argent est évoquée. Pour Didier Roustan, Neymar n’a pas rendu au Qatar tout ce qu’il lui a donné et c’est principalement pour cela que son départ a été validé en interne.

« Le fond du problème, c’est que c’est quand même Neymar qui veut partir. Et maintenant, le PSG estime que c’est fini sans vouloir le brader pour autant. Les Qataris ont tout donné à Neymar et lui, en contrepartie, il n’a pas tout donné puisqu’il y a eu ces deux blessures. Il n’y peut rien, mais quelque part il pourrait se sentir un peu redevable. Tu peux comprendre que les Qataris ils en ont ras le bol. La rupture est consommée. Maintenant si Tuchel veut se rabibocher avec Neymar, c’est compliqué » a indiqué le journaliste t de La Chaîne L’Equipe, pour qui le Qatar ne fera plus marche arrière dans ce dossier.