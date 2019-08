PSG : Neymar a tout faux à Paris, un miracle possible ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En faisant le forcing pour rejoindre le FC Barcelone au mercato, Neymar a joué avec les sentiments des fans parisiens. L’international brésilien a poussé le bouchon un peu loin quand, sans gênes, il a évoqué la remontada subie par le Paris Saint-Germain comme étant son meilleur souvenir de footballeur professionnel. Assurément, le divorce est consommé entre les fans du club parisien et Neymar selon Ambre Godillon, laquelle a indiqué sur Yahoo Sport qu’il serait désormais très difficile, pour ne pas dire impossible, de recoller les morceaux.

« En affichant son affection pour le FC Barcelone tout en militant pour son départ, Neymar a joué avec les sentiments des supporters du PSG, qui auront certainement la dent dure. Mais peut-il recoller les morceaux ? Le problème avec la superstar brésilienne, c’est que ses saisons se suivent et se ressemblent… Et se déroulent un peu trop du côté de l’infirmerie quand les amoureux du PSG s’attendaient au grand chef d’oeuvre avec le pop-corn dans les mains (…) À l’heure où l’abnégation d’Edinson Cavani est érigée en modèle, à l’heure où Leonardo revient triomphant armé d’une valise de bonnes intentions, et où les supporters ne supportent plus d’être les otages des caprices des uns, et des conflits des autres, Neymar aura bien du mal à rallier à sa cause un public éreinté » explique la journaliste, pour qui le n°10 du Paris Saint-Germain aura bien du mal à reconquérir le cœur de ses supporters. A moins d’exploits retentissants en Ligue des Champions début 2020…