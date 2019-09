PSG : Neymar a « tout fait » pour quitter Paris, il confirme

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Malgré tous ses efforts, le FC Barcelone n’est pas parvenu à boucler le transfert de Neymar en provenance du Paris Saint-Germain cet été.

Pourtant, le joueur était d’accord pour revenir en Catalogne. C’est le moins que l’on puisse dire même, l’international brésilien ayant, selon plusieurs médias, proposé de mettre 20 ME de sa poche pour quitter Paris. C’est dire sa motivation de retrouver ses amis Lionel Messi et Luis Suarez à Barcelone. L’international uruguayen justement, a confirmé dans une interview accordée à AS que Neymar avait fait son maximum pour faciliter ce transfert.

« On a parlé avec Neymar quand il voulait partir et tout le monde le savait. On lui a dit qu’il ne serait pas aussi bien qu’à Barcelone quand il est parti pour le PSG en 2017. Il avait décidé de partir (du Barça), mais il a tout fait pour revenir. La relation qu’il a avec nous l’aidait beaucoup. Dans cette conversation (WhatsApp), on parlait de tout. On savait qu’il avait vécu des moments difficiles. Cette conversation était moins fournie ces derniers temps » a expliqué Luis Suarez, qui aurait bien aimé retrouver Neymar, avec qui il était très complice sur le terrain mais également en dehors au FC Barcelone. Le mercato étant désormais clos, ce ne sera pas pour cette année.