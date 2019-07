PSG : Neymar a-t-il menti sur sa blessure ? Barcelone hésite !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Confronté aux exigences du Paris Saint-Germain pour Neymar, le FC Barcelone refuse de se mettre en danger sur le plan financier. Et si les réticences des Blaugrana concernaient un autre aspect ?

On aurait presque tendance à l’oublier, mais le Brésilien revient de blessure après son forfait pour la Copa America. Une entorse à la cheville avait freiné le meneur de jeu, déjà victime d’une rechute au pied droit en deuxième partie de saison. De quoi s’interroger sur la fragilité de Neymar. En effet, le Barça aurait fait appel à plusieurs médecins spécialisés pour en savoir plus sur l’état du Parisien.

Et si l’on en croit le quotidien As, les rapports obtenus sont inquiétants ! Les spécialistes contactés, qui se demandent comment une simple entorse a pu écarter le joueur pendant plus d’un mois, envisagent même l’hypothèse que Neymar aurait subi une nouvelle blessure au cinquième métatarsien. Ce qui impliquerait que l’os n’a pas bien cicatrisé suite à son opération l’année dernière. Autant dire que ces réponses ne rassurent pas le Barça, dont certains dirigeants sont défavorables au retour de Neymar.