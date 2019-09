PSG : Neymar a retourné le Parc, Pierre Ménès fait une annonce

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un scénario qui n’appartient qu’au football, un Neymar qui était au centre de toutes les attentions ce samedi a délivré son équipe d’un retourné dans les arrêts de jeu face à Strasbourg. Le numéro 10 du PSG a eu l’intelligence d’avoir le triomphe modeste, sans entrer en conflit avec un public parisien qui en avait clairement gros sur la patate après son été mouvementé. Sifflé à chaque touche de balle en début de rencontre, le Brésilien avait vu progressivement cette vendetta se modérer au fil du match, jusqu’à cette délivrance qui confirme la rédemption à venir selon Pierre Ménès.

« À la dernière minute, sur un centre en première intention de Diallo - ce qui n'était quasiment jamais arrivé avant -, Neymar a marqué le but de la victoire d'un retourné pied gauche absolument somptueux. À cet instant, 80% du Parc s'est levé pour l'applaudir et scander son nom alors que la tribune Auteuil, fidèle à sa mission de respect des institutions, a continué à le siffler. Je pense que certains vont poursuivre dans cette voie mais dès son prochain match à domicile, l'accueil devrait être bien différent. À la fin du match, il a déclaré qu'il voulait partir durant l'été mais qu'il était désormais à fond avec le PSG. En tout cas cet après-midi, c'est grâce à lui que Paris a remporté les trois points du match », a souligné le consultant de Canal+, qui annonce clairement que le coup de froid entre les supporters du PSG et Neymar est déjà quasiment terminé, même s’il y aura encore quelques récalcitrants qui ne pardonneront jamais à l’ancien barcelonais.