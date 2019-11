PSG : Neymar a repris le boulot sans problème

Dans : PSG.

Le retour de Neymar se profile de plus en plus au Paris Saint-Germain. Le joueur brésilien s'entraîne désormais sans aucune retenue.

Eloigné des terrains depuis le 13 octobre, et une blessure à la cuisse gauche dans les premières minutes du match amical entre le Brésil et le Nigeria, qui se déroulait à Singapour, Neymar a retrouvé ce mardi matin le chemin de l’entraînement avec le Paris Saint-Germain. La star brésilienne du PSG n’est évidemment pas encore dans le groupe de Thomas Tuchel, et c’est donc en compagnie de deux préparateurs physiques du club de la capitale qu’il a activement travaillé, confirmant que l’heure de la reprise n’était pas loin. Neymar a même travaillé avec le ballon visiblement sans se retenir. A priori, son retour à la compétition devrait intervenir à l’occasion du match contre le LOSC en Ligue 1 le 22 novembre.