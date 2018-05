PSG : Neymar a parlé de son avenir, Salomon est dégoûté

Dans : PSG, Mercato.

Interrogé sur le prochain mercato estival de Neymar au sein du Paris Saint-Germain, Bruno Salomon a confié toute son exaspération.

« Tout le monde sait ce que je suis venu faire ici, les objectifs que j’ai. Aujourd’hui, mon objectif c’est la Coupe du Monde, ce n’est pas de parler de transferts. Sinon, je passerais ma vie entière à parler de cela. C’est un peu embêtant, ça me fatigue ». Dimanche, après avoir reçu son trophée UNFP de meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Neymar a commenté les rumeurs de départ qui l'accompagnent à Paris depuis quelques semaines. Annoncé au Real Madrid par la presse espagnole, qui cherche probablement à déstabiliser le PSG, l'attaquant brésilien a donc laissé planer le doute au-dessus de son avenir dans la capitale française. Un acte qui désole Bruno Salomon.

« Parler de transfert, ça fatigue Neymar. On a un point commun, moi aussi parler de son possible transfert, ça me fatigue. Mais une chose me perturbe : pourquoi ne prend-t-il pas une fois, juste une fois, la parole pour faire taire les rumeurs ? Une fois et puis basta ! Là en n’évoquant pas le sujet il laisse encore du vide pour la rumeur. Samedi soir, après la sortie de Nasser al-Khelaifi où il a expliqué qu’à 2 000 % Neymar serait à Paris la saison prochaine, je m’étais bercé d’illusions en me disant que dimanche soir Neymar dirait la même chose. Comme ça, c’était fini ! Terminées les rumeurs et on passe à autre chose. Là, non, rien ! Lui comme nous, on va se fatiguer encore et toujours avec les rumeurs… », a lâché, sur France Bleu, le journaliste, qui pense donc qu'il y a anguille sous roche entre Neymar et le PSG...