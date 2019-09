PSG : Neymar à Paris, il flippe pour une raison évidente !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Désormais, cela ne fait plus de doute. Neymar va rester une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain, en dépit de l’intérêt important du FC Barcelone. A première vue, cela ressemble à une bonne nouvelle pour le club de la capitale, la qualité du Brésilien n’étant plus à prouver. C’est également ce que pense Rolland Courbis, lequel estime par ailleurs que la présence de Neymar a un effet positif sur ses coéquipiers sur le terrain. Cependant, le consultant de RMC est très inquiet sur l’état physique du joueur, qui enchaîne les blessures depuis plusieurs mois à Paris.

« Si on se rappelle le joueur qu’il est, on ne parle que de ses problèmes extra-sportifs et de ses blessures mais quand il est sur un terrain, il n’y a pas la même équipe. Ses coéquipiers sont bizarrement et logiquement bien meilleurs. Son équipe est plus redoutable. Maintenant, il faut regarder avec beaucoup d’inquiétudes les blessures. Espérons qu’il ait vécu les dernières blessures et est-ce que son pied a bien été consolidé lors de la première opération ? J’ai quand même une petite inquiétude » a indiqué l’ancien coach du Stade Rennais, pour qui voir Neymar rester est une bonne nouvelle. A condition que ses blessures ne soient plus qu’un vilain souvenir.