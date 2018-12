PSG : Neymar a mis tout le PSG à ses pieds, la preuve

Dans : PSG, Ligue 1.

On ne sait pas encore si Neymar sera titulaire mardi soir avec le Paris Saint-Germain contre l'Etoile Rouge de Belgrade, mais c'est une évidence, il y a un PSG avec et un PSG sans Neymar cette saison en Ligue des champions. Evoquant la dépendance au joueur brésilien de son club, Julian Draxler estime surtout qu'il n'y a pas vraiment à hésiter pour lui quand Neymar est sur le terrain. Pour l'international allemand, la star brésilienne du Paris SG est le patron du jeu parisien et tout le monde doit se plier à cette situation logique.

Se confiant à Goal, Julian Draxler n'a pas tourné autour du pot concernant Neymar. « On sait que Neymar est un joueur de grande qualité, c’est un grand joueur donc on essaie de le trouver peu importe où il est. S’il joue à gauche on essaiera de jouer sur la gauche, s’il joue en tant que numéro 10, ce sera au centre. Vous savez, il se fiche de la position dans laquelle il joue parce qu’en vérité il essaie d’être partout sur le terrain. Pour nous ce n’est pas une grande différence mais bien sûr, quand vous avez un joueur comme lui vous devez lui donner la balle. C’est aussi mon rôle en ce moment. J’essaie de bien défendre avec Rabiot, Marquinhos ou Verratti, peu importe qui est à mes côtés, et si on a le ballon on essaie de trouver Neymar ou Mbappé parce qu’ils sont dangereux. Ils peuvent marquer dans n’importe quelle situation…Donc Neymar on essaie de le trouver à chaque fois et peu importe à quelle position il joue », a reconnu le joueur allemand du Paris Saint-Germain, qui sait que Neymar peut faire basculer n'importe quel match à lui tout seul.