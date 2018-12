PSG : Neymar a mis Paris à ses pieds, ça rend fou Riolo

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que le Paris Saint-Germain va affronter le FC Nantes ce samedi soir en Ligue 1, Neymar est déjà parti en vacances.

Bien sûr, le Brésilien a obtenu l’autorisation de ses dirigeants. Le meneur de jeu avait joué avec une blessure aux adducteurs à Belgrade, d’où la décision de l’entraîneur Thomas Tuchel qui n’a pas souhaité prendre le moindre risque. Et qui l’a incité à quitter le groupe avant tout le monde. Pour beaucoup, cela ressemble forcément à un passe-droit pour la star de l’équipe. De quoi faire halluciner Daniel Riolo !

« On pourrait trouver ça choquant. Mais visiblement, aujourd'hui, le management veut que même pour mec millionnaire, qui est le plus gros transfert de l'histoire du club, on a décidé qu'on devait l'avoir à la bonne. Et que pour ça, il pouvait faire ce qu'il avait envie de faire. Il fait ce qu'il veut, a constaté le consultant de RMC. C'est du donnant-donnant, on a déjà vu ça ailleurs avec ce genre de stars, OK. Je comprends mais je trouve hallucinants l'individualisme et l'égoïsme de ce genre de joueurs. »

Riolo dénonce un phénomène

« Il pourrait rester pour regarder le match. Il faut que ce soit accepté par le reste du groupe, et visiblement ça l'est donc tout va bien. Mais on peut aussi trouver dingue qu'un mec avec un tel salaire, un transfert aussi important, qu'il faille encore le chouchouter, le câliner pour que tout aille bien. On est dans le câlinage excessif des joueurs, dans la reconnaissance absolue de l'individualisme et de l'égoïsme », a critiqué le spécialiste, qui ne cible pas seulement Neymar dans ses accusations.