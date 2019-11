PSG : Neymar à Madrid, Tuchel n’a pas du tout aimé

Dans : PSG.

Resté très sage pendant la trêve internationale, Neymar n’a pas pu tenir et est passé en coup de vent à Madrid à l’invitation de son ami Gérard Piqué, qui organise désormais une nouvelle version de la Coupe Davis.

La seule journée de libre a donc été utilisée par le Brésilien pour faire un aller-retour dans la capitale espagnole. Ce qui est son droit bien évidemment, d’autant qu’il n’a manqué aucune séance. Mais tout de même, Thomas Tuchel aurait préféré que son joueur, en phase de reprise après une nouvelle blessure et qui termine son protocole de soins, s’éviter un déplacement en avion. Et non seulement l’entraîneur allemand le pense, mais il l’a dit haut et fort en conférence de presse ce jeudi.

« Neymar a fait plus que les autres durant ces deux semaines. Il a bien travaillé. Il peut jouer vendredi si tout va bien. Son déplacement à Madrid ? Je ne suis pas son papa, ni la police. Comme entraîneur, est-ce que j'aime ce vol ? Non. Est-ce que c'est le moment de perdre la tête ? Non », a prévenu un Thomas Tuchel qui a tout de même bien fait comprendre à Neymar qu’il ne fallait pas faire n’importe quoi. Une preuve de plus que le statut de Neymar à Paris a bien changé cette saison, car jamais le Brésilien ne s’était vu reprocher l’un de ses nombreux déplacements express en Italie, Espagne ou au Portugal, l’année dernière.