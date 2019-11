PSG : Neymar a la rage, sa saison est pourrie

Dans : PSG.

De retour à un excellent niveau fin septembre, Neymar a été freiné dans son élan par une blessure avec sa sélection nationale. Son come-back est imminent…

En effet, l’international brésilien a de grandes chances d’être apte pour la réception de Lille, le 22 novembre prochain après la trêve internationale. Une chose est certaine : l’ancien attaquant du FC Barcelone va faire le nécessaire pour revenir le plus vite possible au top de sa forme. D’autant que dans l’esprit de Neymar, sa saison n’a même pas encore réellement commencé. Une rage et une frustration qui vont faire les affaires du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines selon la journaliste Isabela Pagliari.

« Neymar prépare son retour avec le PSG face à Lille et au Real Madrid en Ligue des champions. Il partira peut-être quelques jours en vacances mais je n'ai pas la confirmation. Une chose est sûre, il restera la plupart du temps à Paris pour se concentrer sur sa blessure. Il a même la sensation que la saison n'a même pas commencé. Neymar travaille à fond, il a hâte de revenir. Il a envie d'écrire son histoire avec le Paris Saint-Germain » a indiqué la journaliste d’Esporte Interativo, généralement très bien informée, sur l’antenne d’Europe 1. Reste maintenant à voir si Neymar, qui était à Barcelone ce week-end pendant que le PSG battait Brest, sera comme prévu de retour pour le match au Parc des Princes face à Lille.