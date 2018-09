PSG : Neymar a la classe XXL, il fait le cadeau de sa vie à un enfant

Dans : PSG, Ligue 1.

Souvent critiqué pour son ego surdimensioné, Neymar a fait le bonheur d'un jeune spectateur du match Nîmes-PSG, et il ne l'a pas fait sous le regard des caméras afin qu'on ne lui reproche pas une mise en scène. A la fin de la rencontre, ce samedi, un enfant, qui portait le maillot de l'équipe de France floqué Mbappé, a réussi à pénétrer sur la pelouse des Costières et s'est jeté sur la star brésilienne du Paris SG. Le jeune garçon, ému aux larmes, a eu droit à une accolade chaleureuse de Neymar, lequel a ensuite offert son maillot à l'enfant encore plus touché. Et sous les applaudissements des supporters nîmois encore présents, le joueur brésilien a raccompagné le jeune homme vers sa tribune et l'a même porté pour qu'il retrouve ses parents. La classe quand même.