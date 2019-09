PSG : Neymar a kiffé la remontada, c'est bien normal

Dans : PSG, Ligue 1.

Les supporters parisiens n’aiment assez logiquement pas qu’on leur rappelle, mais ils ont été la victime d’un retournement de situation historique en Ligue des Champions en 2017.

Face au FC Barcelone, après avoir gagné le match aller 4-0, ils ont perdu le retour 6-1 avec un but cruel à la dernière seconde. En plein cœur des rumeurs sur son départ, Neymar n’avait pas hésité à confier lors d'une opération de communication qu’il s’agissait, avec sa victoire aux Jeux Olympiques, du meilleur souvenir d’ambiance et de joie de sa carrière, lui qui était alors barcelonais. De quoi faire fulminer le public du PSG, surtout dans ce timing. Mais pour Jean-Pierre Papin, le Brésilien a très bien pu dire simplement la vérité, et il s’agit d’une petite erreur de communication.

« On fait tous des conneries quand on est jeune. Sur la remontada, je pense que sincèrement ça doit rester un des meilleurs souvenirs de sa carrière. En revanche, tu ne le dis pas de la manière dont il l’a dite quand tu essaies de partir. Mais peu importe en fait. Ça nous est tous arrivé de dire une bourde et il faut que le public lui pardonne », a livré l’ancien buteur de l’OM dans les colonnes du Parisien. Le pardon, cela viendra peut-être un peu plus tard.