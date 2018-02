PSG : Neymar a invité tout le PSG à son anniversaire

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est une confidence signée Unaï Emery ce samedi soir, après la victoire du Paris Saint-Germain à Lille, Neymar n'a oublié personne pour son anniversaire de dimanche soir. En effet, l'entraîneur du PSG a avoué que la star brésilienne avait effectivement invité l'ensemble de ses coéquipiers et du staff dans un établissement chic proche de l'Opéra. Il ne semble cependant pas certain que le technicien espagnol sera de la fête, Emery ayant d'autres choses en tête à cet instant de la saison.

« Je sais qu'il dîne avec ses amis et ses coéquipiers et les personnes qu'il veut. Je crois que nous sommes tous invités. Mais le plus important c'est l'entraînement de dimanche matin, de lundi après-midi et le match de mardi soir. L'anniversaire, c'est un anniversaire comme nous pouvons tous en vivre un », a expliqué Unaï Emery, qui souhaite que la fête de Neymar soit réussie...mais trop exigeante physiquement pour ses joueurs lancé dans un marathon infernal. De là à boire du Champomy...