PSG : Neymar a envoyé un signal très bon pour Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Attendu ce lundi à la reprise de l'entraînement, Neymar était finalement de retour en fin de semaine passée, la star brésilienne du Paris Saint-Germain devançant la rentrée tout comme Thiago Silva. Et non seulement Neymar a repris en avance sur le calendrier, mais en plus il a fait savoir à Thomas Tuchel qu'il était décidé à jouer contre Pontivy, ce qu'il a fait avec réussite. Même si l'attaquant brésilien ne doit pas être sanctifié pour cela, Dave Appadoo affirme que Neymar envoie un signal fort avec cette attitude extrêmement volontaire.

« Pour le coup, le PSG eux ils ne se trompent jamais, toutes les Coupes ils les jouent à fond. Cela fait 5 ans qu’ils raflent tout. Et le fait que Neymar soit rentré de vacances plus tôt que ce qui était prévu, c’est un signal qu’ils ont tout de même envie. Neymar a demandé à jouer ce match contre Pontivy, ce n’est pas que ce soit sympa de sa part, mais franchement il n’était pas obligé de le faire. Je veux bien qu’on fasse de l’ironie et du cynisme, mais je trouve que c’est bien de trouver des joueurs soient motivés pour un match comme cela », a expliqué le journaliste de France-Football après ce retour gagnant de Neymar.