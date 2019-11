PSG : Le pauvre petit Neymar a des excuses

Dans : PSG.

Déjà sous le feu des critiques, et même ciblé par des sifflets venus des virages du Parc des Princes, Neymar va vite devoir oublier ce PSG-LOSC. Mais à l'heure où la star brésilienne est chahutée, le club de la capitale est monté au créneau pour lui trouver des excuses.

Neymar a fait son retour à la compétition vendredi face à Lille, et cela à quelques jours d’un déplacement très attendu par le PSG en Espagne pour y défier le Real Madrid en Ligue des champions. Mais le Brésilien n’a pas fait des miracles face au LOSC et son remplacement a surtout été remarqué suite à sa décision de filer droit vers les vestiaires du Parc des Princes. Mais, même s’il avait confié ne pas avoir apprécié l’attitude de Neymar durant la semaine, ce dernier ayant fait un aller-retour à Madrid, Thomas Tuchel est venu soutenir son attaquant.

Pour l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, il faut relativise tout cela. « Beaucoup de joueurs rentrent directement aux vestiaires, certains restent sur le banc. Je n'ai pas vu parce que j'étais concentré sur un changement tactique. On doit parler de cette chose en interne (…) Neymar a manqué six semaines. C'est beaucoup pour un joueur comme lui. Il a manqué de rythme, de précision, de timing pour les choses décisives. Mais c'est comme ça. Après six semaines, c'était nécessaire qu'il joue quelques minutes », a expliqué Thomas Tuchel, qui avait tout de même titularisé Neymar, là où Edinson Cavani se morfond sur le banc du PSG. Deux poids deux mesures qui doivent rappellent très clairement le poids du joueur brésilien dans le vestiaire parisien.