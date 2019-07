PSG : Neymar a dérapé, sa carrière est en danger !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Mondial.

Entre sa blessure à la cheville, les accusations de viol dont il fait l’objet et ses envies de retour à Barcelone, Neymar fait la Une de la presse européenne chaque jour depuis deux semaines. Et cela devrait s’accentuer, au fur et à mesure que les négociations vont s’accélérer entre Barcelone et le Paris Saint-Germain. Qu’il revienne ou pas en Catalogne, l’international auriverde aura tout intérêt à améliorer son comportement. Car selon l’ancien joueur brésilien Zé Roberto (43 ans), la carrière de Neymar est en grand danger.

« Neymar doit radicalement changer d'état d'esprit. Sinon, il risque de ne plus jouer au plus haut niveau à l'âge de 30 ans. L'argent et les tentations ont toujours existé dans ce milieu et elles n'ont pas empêché Cristiano (Ronaldo) et Lionel Messi de briller. Eux vivent différemment. À ce rythme-là, Neymar va manquer le moment clé de sa carrière qui doit lui permettre de jouer un rôle capital au plus haut niveau international. Les différentes blessures qu'il a eues ces derniers mois ne l'ont pas aidé, mais il faut bien dire que dans sa tête, il n'est pas focalisé sur le foot. S'il continue ainsi, il va perdre la joie de jouer » a confié l’ancien joueur du Real Madrid dans le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, sans langue de bois. A Neymar de suivre les conseils de son aîné s’il veut revenir au top…