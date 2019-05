PSG : Neymar a craqué, il reçoit un conseil en or

Dans : PSG, Ligue 1.

Buteur face au Stade Rennais en finale de la Coupe de France samedi, Neymar fait davantage parler de lui pour sa gifle sur un supporter après la rencontre que pour son magnifique lob. Et pour cause, le Brésilien a craqué, et son geste a forcément provoqué une grosse polémique. Grand ami de Neymar et ancien joueur du PSG, Lucas a également estimé que l’ancienne star du FC Barcelone n’avait pas eu l’attitude adéquate. Interrogé par Esporte Interativo, l’attaquant des Spurs de Tottenham a donné quelques conseils à son ami…

« Il faut savoir vivre avec, Neymar a fait une erreur, il le sait, on ne peut agresser personne, sur ou en dehors du terrain. Le plus important, c'est de le reconnaître. Il est grand, il le sait. Il faut savoir vivre avec ces provocations. Il faut faire la sourde oreille et ne pas prêter attention à tout cela » a expliqué l’ancien ailier du Paris Saint-Germain. Autrement dit, Neymar doit apprendre à se faire insulter sans broncher, surtout dans les mauvais jours. Cela risque d’être difficile pour le principal intéressé. Mais c’est pourtant nécessaire, au risque d’avoir d’autres ennuis de ce type dans le futur, même si la montée des escaliers au Stade de France donne une proximité rare dans le football de nos jours.