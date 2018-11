PSG : Neymar a bien fêté la victoire du PSG à Monaco

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

C’est avec son trio MCN au complet que le Paris Saint-Germain a déroulé ce dimanche à Monaco.

Une 13e victoire de rang en championnat qui permet aux internationaux de partir sereinement rejoindre leur sélection. Mais alors qu’une bonne partie du groupe a pris la direction de Paris après la rencontre, Le Parisien nous apprend que Neymar a décidé de rester dans la Principauté. Attendu ce lundi à Londres pour rejoindre ses compatriotes, le Brésilien est resté sur le Rocher pour passer une soirée festive avec ses amis.

Et ils sont quelques-uns à avoir effectué un choix similaire, Marco Verratti, Gianluigi Buffon ou encore Kylian Mbappé préférant passer la soirée dans la Principauté plutôt que de revenir directement sur Paris. En tout cas, les internationaux concernés ne pourront pas profiter trop longtemps, puisqu’ils étaient tous attendus lundi, et notamment les Sud-Américains, qui avaient néanmoins l’avantage de ne pas avoir à traverser l’Atlantique, puisque les matchs du Brésil et de l’Uruguay auront notamment lieu en Europe dans les prochains jours.