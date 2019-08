PSG : Neymar à Barcelone, une phrase mystère change tout !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Si le vice-président du FC Barcelone ne s'était pas mouillé dimanche soir en évoquant le dossier Neymar, conscient que l'affaire était complexe, Josep Maria Bartomeu a lui ajouté encore plus de mystère à ce dossier alors que la Barça est parti à Miami afin de finir sa préparation estivale. En effet, le président de Barcelone a lâché une petite phrase qui a vite été interprétée comme un signal envoyé à Neymar et au Paris Saint-Germain. « Il reste encore quelques semaines avant la clôture du mercato et il y aura peut-être encore une arrivée. Nous pourrons peut-être bientôt annoncer une bonne nouvelle », a en effet lancé le dirigeant du club catalan.

De quoi forcément relancer toutes les rumeurs et c'est le cas. Ce mardi, Xavier Munoz, journaliste pour le Mundo Deportivo, affirme que cette dernière signature au FC Barcelone ne peut être que celle de la star brésilienne du PSG. Autrement dit, Josep Maria Bartomeu semble voir enfin une solution dans le transfert de Neymar Jr, alors qu'il avait balayé cette hypothèse il y a encore quelques jours, affirmant que Nasser Al-Khelaifi refusait d'envisager le départ de celui qui avait largué le Barça comme une vieille chaussette il y a deux ans. Le feuilleton continue donc et se déplace quelques jours à Miami.