PSG : Neymar à Barcelone, Piqué entre dans la bataille !

Il y a deux ans, juste avant l'officialisation du transfert de Neymar Jr du FC Barcelone au Paris Saint-Germain, Gerard Piqué avait lancé via les réseaux sociaux un désormais célèbre « Se queda », histoire de faire croire que la star brésilienne restait au Barça. On connaît la suite. Alors, quand mardi soir à Miami, où le club catalan se prépare, l'international espagnol s'est présenté en conférence de presse, il n'a pas échappé à une question sur le possible retour de Neymar au FC Barcelone lors de ce mercato. Cette fois, Gerard Piqué a été plus prudent, ne lançant pas de punchline histoire d'éviter d'être ensuite ridiculisé comme cela avait été le cas en 2017.

Cependant, le joueur du Barça a clairement fait savoir à Neymar, avec qui il a toujours d'étroits contacts, qu'il devait sortir enfin de son mutisme pour éventuellement débloquer la situation. « Faire revenir Neymar à Barcelone ? C’est une opération très compliquée, il joue au PSG et on a un effectif suffisamment important pour viser tous les titres. Vous connaissez déjà ma relation avec Neymar, et je serais ravi de l’avoir ici. Mais il joue au Paris Saint-Germain et mon opinion ne change rien. Bien sûr je parle avec lui, oui, mais ce sont des conversations privées et je ne peux pas en parler en public. C’est un crack sur et en dehors du terrain. On espère des événements (...) Mais c’est à Ney de s’exprimer et de dire des choses », a fait savoir Gerard Piqué, qui n'a pas voulu en dire plus sur un sujet qu'il doit forcément prendre avec des pincettes compte tenu du climat actuel.