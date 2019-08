PSG : Neymar à Barcelone, Paris a enfin une offre !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Si on avait évoqué le 31 juillet comme une première date limite pour le transfert de Neymar au FC Barcelone, tout le monde semble désormais d'accord pour dire que la semaine qui arrive pourrait être décisive (ou pas). En effet, dimanche prochain le Paris Saint-Germain jouera son premier match de la saison de Ligue 1 au Parc des Princes, ce sera contre Nîmes, et Neymar risque d'avoir un accueil polaire des supporters du PSG si Thomas Tuchel décide de l'aligner. Autrement dit, la star brésilienne pourrait comprendre encore plus que son attitude ces dernières semaines rend sa présence au Paris SG très compliquée, ce qui mettrait alors une pression colossale sur l'ensemble des protagonistes. Le clan Neymar veut donc que les prochains jours soient décisifs.

Et ce dimanche, Sport affirme à sa Une que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont enfin noué un contact pour envisager le départ de Neymar. L'opération pourrait se faire via un prêt payant du joueur brésilien au Barça, avec option d'achat, ce qui pourrait permettre d'étaler le règlement de la facture du transfert que le club catalan ne peut pas payer d'un seul coup. Le média affirme que ce changement de stratégie va permettre au dossier de rapidement s'accélérer, les dirigeants du FC Barcelone ayant admis le principe de mettre un gros paquet d'argent dans l'affaire, mais sans tout lâcher lors de ce mercato. De son côté, Neymar financera une partie de l'opération en baissant très nettement son salaire, non seulement cette saison, mais également lorsque l'option d'achat aura été levée par le Barça.