PSG : Neymar à Barcelone ou ailleurs, il perd patience !

Cette nuit, le FC Barcelone s’est imposé en match amical face à Naples (2-1). L’occasion pour Ernesto Valverde de faire un petit point sur le mercato catalan, et notamment sur le dossier Neymar. L’international brésilien, régulièrement envoyé en Catalogne ces dernières semaines, est désormais associé au Real Madrid avec beaucoup d’insistance. Et visiblement, toutes ces rumeurs commencent à agacer le champion d’Espagne en titre, lequel a haussé le ton afin de signifier à son auditoire que ce dossier commençait sérieusement à lui faire perdre patience.

« La dernière fois que je suis venu dans ce stade (Hard Rock Stadium de Miami, en 2017), j’ai dû répondre à une tonne de questions sur Neymar (qui négociait alors son départ pour le PSG). Deux ans après, c’est la même chose, ça me poursuit, on dirait ! Je ne sais pas ce qui va se passer, je n’en sais rien » a soufflé un Ernesto Valverde lassé de la tournure des événements au mercato, et cela malgré la venue d’Antoine Griezmann il y a quelques semaines contre 120 ME en provenance de l’Atlético de Madrid. Assurément, le feuilleton Neymar provoque quelques crispations en Espagne…