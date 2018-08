PSG : Newcastle lâche 11ME pour Nsoki ! Et l'OM alors ?

Dans : PSG, OM, Premier League, Ligue 1.

Titulaire face à l’AS Monaco samedi après-midi à l’occasion du Trophée des Champions, le jeune Stanley Nsoki a crevé l’écran.

Hyperactif sur le côté gauche, le défenseur francilien a délivré deux passes décisives et a confirmé qu’il pouvait être un sérieux concurrent à Layvin Kurzawa la saison prochaine. Problème : le joueur de 19 ans n’a pas accepté l’offre du PSG, qui souhaite lui faire signer son premier contrat professionnel. Une situation qui n’a pas échappé à l’OM selon RMC Sport.

Mais à en croire Manu Lonjon, journaliste pour Yahoo Sport, c’est Newcastle qui est récemment passé à l’offensive. Effectivement, les Magpies auraient proposé 7ME plus 4ME de bonus au Paris Saint-Germain pour tenter d’arracher la signature de Stanley Nsoki. Reste à savoir si cela sera suffisant aux yeux d’Antero Henrique, ce dernier ayant la volonté de récupérer au minimum 10ME immédiatement dans cette transaction. Et l’OM dans tout cela ? Pour l’heure, il semblerait que Jacques-Henri Eyraud n’ait transmis aucune offre. Pourtant, Loïc Tanzi affirmait cette semaine que la piste phocéenne était « la plus chaude » pour le jeune parisien…