PSG : Négociations en cours, Paris lance l’opération Cristiano Ronaldo

Annoncé tout proche de la Juventus, avec même une apparition attendue ce samedi à Turin, Cristiano Ronaldo est en vacances et laisse son agent gérer son départ du Real Madrid.

Sauf improbable retournement de situation, il paraît délicat de voir CR7 continuer son aventure au sein de la Maison Blanche, avec qui il a tout gagné et où il estime ne pas être considéré à sa juste valeur. Dès lors, le champion d’Europe serait prêt à le vendre moins cher que sa clause, beaucoup moins cher même. Une opportunité qui semble taillée pour la Juventus, mais que le PSG ne compte pas laisser passer. Et Le 10 Sport l’affirme, le club de la capitale française est passé à l’action en abordant franchement le sujet avec Jorge Mendes, son représentant.

« Le Paris Saint-Germain a récemment ouvert une discussion avec Jorge Mendes pour Cristiano Ronaldo. Le grand chambardement, impliquant un départ de Neymar (ou Mbappé) et l’arrivée de CR7, est concrètement enclenché », avance même le média sportif, pour qui le PSG peut monter jusqu’à 40 ME par mois pour surpasser l’offre de la Juventus, et s’approcher du salaire colossal que le Portugais rêve d’avoir pour son dernier gros contrat. Néanmoins, ce travail pour une arrivée du quintuple Ballon d’Or ne serait pas sans conséquence, puisque le départ de Mbappé, mais plus certainement celui de Neymar pour le Real Madrid pourrait en être l’une des conséquences afin de se mettre à l’abri des exigences de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier.