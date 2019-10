PSG : Navas remplace « l’arnaque Areola », l'attaque brutale

Dans : PSG, Ligue 1.

Opposé samedi à Angers, qui était son dauphin au classement, le Paris Saint-Germain n'a pas fait dans la dentelle, le leader de la Ligue 1 faisant finalement voler en éclats une équipe du SCO qui a été pris de vitesse. Pour de nombreux observateurs, le PSG n'a jamais semblé aussi fort, même si c'est surtout au printemps que l'on attend le club de la capitale, et pas lors du mois d'octobre, le passé ayant servi de leçon. Mais tout de même, le Paris SG paraît avoir un sacré effectif et c'est de ce côté là que regarde Jonatan MacHardy. Pour le consultant de RMC, c'est dans les buts du PSG que tout a changé, Keylor Navas ayant pris la place d'un Alphonse Areola qui selon lui n'était pas au niveau.

Et MacHardy de lâcher un missile sur le portier français parti au Real Madrid. « La vraie nouveauté au PSG par rapport à la saison dernière, c’est Keylor Navas. Contre le SCO il n’a pas eu beaucoup de choses à faire, mais il a fait des arrêts avec une vraie sérénité et ça transpire sur toute la défense. Le Paris Saint-Germain a enfin un bon gardien de but, après l’arnaque Alphonse Areola (...) C'était une catastrophe », a lancé le consultant de la chaîne sportive. Alphonse Areola appréciera cette attaque à sa juste valeur.