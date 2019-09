PSG : Navas élu meilleur gardien de l'histoire du Paris SG !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

C'est lundi en fin d'après-midi que Keylor Navas a signé son contrat de quatre ans avec le PSG. Pour un ancien gardien madrilène, Paris a fait une énorme affaire.

Le Paris Saint-Germain a déboursé 13 millions d’euros pour s’attacher les services de son nouveau numéro un. Secondé par Sergio Rico, fraîchement débarqué en provenance du FC Séville, Keylor Navas a clairement les épaules pour assumer ce nouveau statut. C’est en tout cas l’avis de Santiago Cañizares, l’ancien gardien de Madrid.

« Tout le monde au Real voulait le garder et notamment Zidane, mais par rapport à tout ce qu'il avait fait pour le Real ces dernières saisons, d'un point de vue moral, ils ont été obligés de le laisser partir. C'est un excellent recrutement pour Paris. Il est meilleur que tous les gardiens qu'a pu avoir le PSG ces dernières saisons. Le très, très haut niveau ne lui fait pas peur, au contraire, il arrive à se sublimer dans les grandes compétitions. C'est un professionnel exemplaire. Il a eu une influence énorme dans les trois Ligue des champions remportées par le Real en étant décisif dans les moments et matchs clés. Plus le niveau s'élève, meilleur il est », a avoué, dans Le Parisien, le consultant espagnol, qui estime donc que le « Monsieur Ligue des Champions » est meilleur que Buffon, le dernier gardien de classe internationale que le PSG a eu dans son effectif. À confirmer sur les terrains !