PSG : Nasser va régler lui-même le cas Wanda Icardi

Dans : PSG, Ligue 1.

Wanda Nara, l'épouse de Mauro Icardi, est désormais connue en Ligue 1, ses premiers commentaires après la signature de l'attaquant argentin au Paris Saint-Germain ayant déjà fait du bruit. Mais si certains s'offusquent déjà des propos de celle qui est également la représentante du joueur prêté par l'Inter Milan au PSG, Gilles Favard estime que c'est une tempête dans un verre d'eau et que Nasser Al-Khelaifi va vite régler les chose. Le Spectre estime que Wanda a fait ce qu'elle avait à faire, et que ces déclarations sont presque logiques dans le climat qui a entouré le départ de Mauro Icardi en toute fin de mercato.

« C’est une interview à un journal italien et on sait que ça polémique toujours là-bas. Ils sortent de l’Inter où ils ont eu quelques petits soucis, ils ont essayé de rester dans des clubs italiens, et personne n’a voulu de Mauro Icardi. Certainement à cause d’un tas de choses que l’on ne connaît pas et dont beaucoup parlent sans savoir. Et si Nasser Al-Khelaifi se met à décortiquer tout cela, il aura probablement une discussions avec Mauro Icardi et pas avec elle, et lui disant de mettre la pédale douce. Mais franchement ça ne prête pas à conséquence, c’est un journal italien, elle ne va pas dire : « on se casse vous êtes tous des abrutis, on va jouer en France », explique Gilles Favard, qui ne rejoint pas le clan de ceux qui hurlent avec les loups.