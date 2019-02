PSG : Nasser Al-Khelaifi interdit 150 Ultras au Parc des Princes

Dans : PSG, Ligue 1.

On ne badine plus avec les règles du côté du Paris Saint-Germain et 150 Ultras du club de la capitale l'ont appris ce mercredi à leurs dépens. En effet, très mécontents des incidents intervenus dimanche à Saint-Germain avec des bagarres y compris entre supporters parisiens, et de l'attitude de certains Ultras la semaine passée à Old Trafford, ce qui vaut une enquête de l'UEFA au PSG, les dirigeants du Paris SG sont passés à l'acte à quelques heures de la réception de Montpellier au Parc des Princes. Le Parisien révèle en effet que deux groupes, les Parias Cohortis et la Red Squad, qui appartiennent au Collectif Ultras Paris, ont été convoqués et informés qu'ils ne pourraient pas accéder au Virage Auteuil contre le MHSC.

Et le quotidien francilien de donner des détails sur les motifs de cette sanction sans appel. « En tout, près de 150 ultras sont privés de tribune ce mercredi, après une rixe à la sortie du match à Saint-Etienne (1-0) dimanche dernier. Au moment du retour vers les bus qui devaient les convoyer vers Paris, un conflit entre deux membres aurait dégénéré en bagarre générale, sans faire de blessé, ni conduire à des interpellations. À la suite de cet incident, le PSG a convoqué l’ensemble des leaders de groupes du virage Auteuil, ce mercredi à quelques heures du match contre Montpellier, pour un sévère rappel à l’ordre », indique Le Parisien. On sait que Nasser Al-Khelaifi est très attentif concernant les supporters, le président qatari du PSG ayant tout fait pour réintégrer les Ultras. Mais pas à n'importe quel prix.