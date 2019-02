PSG : Nasser Al-Khelaifi évite de faire deux fois la même erreur XXL

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Présent à Old Trafford, Nasser Al-Khelaifi était évidemment un président comblé, et il est d'ailleurs allé devant les 3.500 supporters du Paris Saint-Germain pour les saluer chaleureusement. Mais le dirigeant qatari n'a pas la mémoire courte, et forcément la remontanda est resté dans son esprit, même si cette fois le PSG recevra Manchester United au Parc des Princes au match retour. Alors, plutôt que de s'emballer et de crier victoire trop vite, Nasser Al-Khelaifi a pris des pincettes au moment d'évoquer la suite de la Ligue des Champions.

Face à la presse, NAK a fait dans la sobriété et dans la modestie. « On a un match retour le 6 mars au Parc des Princes, ce n’est pas fini, il y a la deuxième « mi-temps » chez nous. Il faut être concentré, ce n’est pas fini encore. On a besoin d’attaquer chez nous, on ne peut pas défendre. Il faut faire un grand match à Paris aussi, ce n’est pas fini encore. Il faut faire la même chose, le même match. Gagner au Parc des Princes c’est l’objectif. Oui c’est très important d’avoir gagné à Old Trafford, c’est une magnifique situation là. Ce n’était pas facile de gagner, c’est un grand avantage pour nous, Manchester United n’a pas marqué, mais comme je l’ai dit ce n’est pas encore fini », a prévenu le président du Paris Saint-Germain, histoire de calmer un peu l'euphorie ambiante.