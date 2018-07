PSG : Nasser Al-Khelaifi envoie un message à la France

Dans : PSG, Equipe de France, Mondial 2018.

A quelques heures de la finale du Mondial 2018 entre la France et la Croatie, Nasser Al-Khelaifi a adressé aux Bleus un message via le site officiel du Paris Saint-Germain. Et si le patron du PSG a un petit mot pour ses joueurs, il affiche clairement son désir de voir l'équipe de France décrocher la deuxième étoile.

« Il est des jours à part, des jours au parfum unique, et ce dimanche 15 juillet en est un. C’est un jour pour donner vie au rêve d’une équipe et de tout un pays. L’équipe de France va tenter contre la Croatie d’accrocher une deuxième étoile de championne du monde sur un maillot bleu qu’elle veut rendre encore plus prestigieux. Au Paris Saint-Germain, nous sommes fiers de compter trois joueurs dans ce groupe qui vit une aventure extraordinaire, depuis un mois, en Russie. Bien sûr, nous avons une pensée spéciale pour Kylian, Alphonse et Presnel, mais c’est vers tout ce groupe France que vont nos encouragements et notre admiration. À tous, le Paris Saint-Germain vous souhaite d’accrocher une deuxième étoile sur votre prestigieux maillot après celle des Bleus de 1998. Grâce à vous, ce football français admiré dans le monde entier peut écrire ce dimanche une nouvelle page de sa grande histoire. Encore une marche, une seule marche pour atteindre le toit du monde… Allez les Bleus ! Nous croyons tous en vous ! », écrit Nasser Al-Khelaifi.