PSG : Nasser Al-Khelaifi adore être roi de France

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans la foulée du huitième titre de Champion de France décroché par le Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi a apprécié de voir le club de la capitale gagner une fois de plus le titre national. Confiant son plaisir de voir le PSG être au sommet d'un football français qui l'été dernier a dominé le monde, le président qatari du Paris SG a tenu à remercier tout le monde, y compris les supporters, dont une grande partie a été privée de PSG-Monaco suite à une suspension par la LFP.

« Nous ressentons toujours le même bonheur et la même fierté lorsque nous remportons un titre aussi prestigieux que le Championnat de France. La Ligue 1 est la compétition-phare d’un pays sacré au sommet du football mondial l’été dernier. Dire cela suffit à situer la grande importance que nous donnerons toujours aux titres conquis dans cette très grande nation de football qu’est la France. Je félicite et je suis fier de mes joueurs, de l’entraîneur, du staff et de toutes les forces vives du Paris Saint-Germain qui travaillent sans relâche pour faire grandir le club. Je tiens aussi à remercier nos supporters pour leur fidélité et leur ferveur inégalables. Leur passion pour le club est le plus beau des trophées », a confié Nasser Al-Khelaifi, qui n'a évidemment pas parlé de la seule tâche du bilan 2018-2019, la Ligue des champions. Mais ce n'était pas le moment.