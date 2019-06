PSG : Nasser Al-Khelaifi a ravalé sa fierté, Beye le félicite

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Vendredi soir, le Paris Saint-Germain a mis fin au suspense en officialisant le retour de Leonardo, lequel redevient donc directeur sportif du club de la capitale plus de six ans après son départ. Une bonne nouvelle pour l’ensemble des supporters, mais également pour les observateurs, tous unanimes ou presque au sujet du Brésilien. Pour Habib Beye, le retour de Leonardo signifie surtout le retour d’un homme aux compétences reconnues au PSG. Une excellente décision signée Nasser Al-Khelaïfi, bien que le président parisien se soit quitté extrêmement fâché avec Leonardo après la première expérience parisienne de ce dernier.

« L’arrivée de Leonardo au PSG ? Cela prouve que le PSG cherche de la compétence. Il a prouvé qu’il était capable de tenir ce club dans son rôle de directeur sportif. C’est vrai qu’il a eu une sortie mouvementée mais on a l’impression que tout le monde réclamait que ce patron revienne de nouveau à la tête du Paris Saint-Germain. Nous-mêmes on demandait plus de discipline au niveau de l’institution ! Ce qui est sûr, c’est qu’il avait déjà montré cette poigne auprès des joueurs ! On se souvient de ce qu’il avait pu dire à l’époque à Ibrahimovic, qui était une des grosses personnalités du club. Il peut aussi ramener ses multiples réseaux ! C’est un très bon choix de Nasser Al-Khelaifi et du PSG » s’est félicité Habib Beye. Reste maintenant à voir comment les deux hommes vont collaborer à la tête du club…