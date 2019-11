PSG : Nasser Al-Khelafi roule des mécaniques à Paris

Dans : PSG.

A l'occasion du bilan annuel du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi a dit toute sa satisfaction des résultats de son club dans l'ensemble des secteurs sportifs et marketing.

Ce mercredi, à quelques heures du match entre le Paris Saint-Germain et Bruges en Ligue des champions, le PSG a dévoilé son bilan annuel pour la saison 2018-2019. Et cela est l’occasion pour le président du club de la capitale de dire tout son plaisir de la situation du Paris SG. Pour Nasser Al-Khelaifi, les voyants sont tous au vert et tout cela doit continuer, les perspectives étant très bonnes si l’on en croit le dirigeant qatari du PSG.

« Chaque trophée conquis nous procure des émotions dont nous ne nous lasserons jamais. Notre nouveau titre de champion de France de football glané au printemps 2019, le huitième de notre grande histoire, conforte notre statut de club le plus titré du football français. Avec cet Hexagoal, le Paris Saint-Germain a remporté son 39ème trophée depuis sa création en 1970, le 21ème depuis l'arrivée de QSI à sa tête, en 2011. Pour la première fois, le Centre de formation du Club a été désigné comme le meilleur de France par la FFF. Au cours de la même période, le Club a obtenu le permis de construire de son futur Centre d'entraînement et de formation, qui ouvrira ses portes à Poissy, en 2022. Sur tous les terrains, les équipes du Paris Saint-Germain de football masculin et féminin, de handball, de judo et d'esport démontrent leur quête d'excellence et une passion profonde pour leur sport. Toujours plus visible, la marque Paris Saint-Germain poursuit son ascension, s'appuyant sur une attractivité qui n'a jamais autant culminé, en particulier auprès de grandes marques internationales. Avec Nike et ALL, le Club aura signé, en 2018-2019, les deux plus importants contrats de sponsoring de son histoire (...) Nos performances commerciales sont restées remarquables, avec une croissance soutenue de toutes les formes de revenus. Sponsoring, merchandising, billetterie-hospitalité : nos départements continuent d'afficher un extraordinaire niveau de performance. Une dynamique qui se retrouve également sur le terrain du digital, où notre communauté de fans, forte de plus de 75 millions de suiveurs, témoigne de l'engouement planétaire suscité par notre club. Un club qui nourrit avec conviction son identité, au croisement de la culture urbaine et des engagements solidaires portés par notre Fondation. Plus que jamais, sur les terrains et en-dehors, le Paris Saint-Germain poursuit son ambitieux chemin. Celui d'un ambassadeur rassembleur », se réjouit Nasser Al-Khelaifi, qui espère probablement qu’un nouveau trophée, avec de grandes oreilles, viendra s’ajouter dans un an au bilan 2019-2020 du Paris Saint-Germain. Mais c’est une autre histoire.