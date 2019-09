PSG : Nara envoie la deuxième salve, Icardi ne restera pas à Paris

Dans : PSG, Mercato.

Avec la double casquette d’agent et d’épouse de Mauro Icardi, Wanda Nara sait de quoi elle parle quand elle évoque la carrière de l’attaquant argentin. Ce dernier vient d’être prêté par l’Inter Milan au PSG, sans option d’achat automatique, même si il existe bien une option pour un transfert à 70 ME en juin 2020. Celle-ci a peu de chances d’être levée, à moins que le buteur ne sorte une saison incroyable et devienne un incontournable au Paris SG. Vu son talent, ce n’est pas non plus totalement impossible, mais Wanda Nara n’y croit pas trop. Dans une nouvelle interview, cette fois dans le Corriere della Sera, l’ancienne showgirl a mêlé vie privée et professionnelle, laissant entendre qu’Icardi avait de grandes chances de rentrer en Italie à la fin de la saison.

« Ce sera difficile. Notre vie sera entre Paris et Milan. Mauro va beaucoup partir alors qu’il fait beaucoup de choses à la maison. L’Inter et Icardi, ce n’est pas un divorce, ce sont comme des fiancés qui prennent une pause de réflexion. On ne pouvait pas refuser le PSG, c’est un grand club qui a tout pour gagner. Mauro est honoré, c’est un rêve. En fin de saison, on choisira ce qui est le mieux. Moi je travaille pour lui, ensuite ce sont ses choix. Je pense que Mauro reviendra en Italie. Je ne sais pas où et quand. La priorité sera toujours l’Inter », a prévenu Wanda Nara, très bavarde sur le transfert de son mari, et qui risque de passer sa saison à faire des appels du pied à la Juventus, avec qui elle a déjà annoncé des discussions en cours pour la suite…