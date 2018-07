PSG : Naples refuse de lutter face au Qatar pour Cavani

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Truculent président de Naples, Aurelio de Laurentiis se rapproche chaque année de son rêve de remporter le championnat italien.

Mais à chaque fois, la Juventus parvient à prendre le dessus. Et cette saison, avec l’apport de Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame risque de tout écraser. Les supporters du Napoli rêvent d’une énorme signature pour contrer l’arrivée de la superstar portugaise. Mais sur la radio Kiss Kiss, de Laurentiis a mis fin au rêve d’un retour de Cavani, pour des raisons uniquement financières.

« Il a un salaire brut de 20 millions d’euros tous les dix mois. Je pense qu’il ne peut pas décider de se le couper en deux. C'est un joueur formidable, donc après, s’il me téléphone et veut rentrer dans nos paramètres financiers, c'est oui. Mais vous savez que derrière y’a le PSG et le Qatar, qui cherche à s'enrichir dans la démesure avec l'immobilier. Et pour ça, il doit garder dans son camp les politiciens », a prévenu, légèrement en roue libre, le dirigeant napolitain, pour qui seul un énorme effort financier de la part de l’Uruguayen pourrait permettre d’envisager un transfert. Difficile d’imaginer Cavani, qui sort d’une grosse saison et d’un Mondial de costaud, couper son salaire en deux pour retrouver son ancien club…