PSG : Nabil Djellit en conseiller de Rabiot, ça va surprendre

Dans : PSG, Ligue 1.

Partir dès le mois de janvier au Bayern Munich, ou l’été prochain au FC Barcelone en restant six mois sans jouer au Paris Saint-Germain, tel est le choix qui se présente pour le moment devant Adrien Rabiot. Pour l’aider à se décider, Nabil Djellit est entré dans la danse en comparant les deux clubs, et notamment le style de jeu. Et contrairement à ce qu’on pourrait penser avec l’élégance et la qualité technique du milieu de terrain, le journaliste de France Football n’envoie pas l’international français vers la Catalogne. Mais plutôt vers le jeu plus direct du Bayern Munich.

« Le Barca est en tête du championnat d’Espagne, c’est une équipe qui tourne bien déjà et avec les garçons qui sont déjà là, ça veut dire que si tu arrives, il faut faire mieux qu’eux. Pour moi, Rabiot doit aller au Bayern, évidemment le F.C Barcelone fait rêver, c’est romantique, c’est le club le plus incroyable avec le Real sur les dix dernières années et il y a Léo Messi qui joue et t’as envie de jouer avec Léo Messi. Mais le Bayern pour deux choses, d’abord je trouve que le milieu de terrain du Bayern est beaucoup moins fort que celui de Barcelone, Arthur qui joue au poste que Rabiot voudrait, il est en train de montrer de très belles choses, ensuite c’est une fin de cycle du côté du Bayern de Munich donc on va reconstruire une équipe et tu vas arriver dans une équipe qui va repartir alors qu’il y a des gens qui sont en train de construite une histoire et ça marche plutôt pas mal du côté du Barca. Et en terme de football à proprement dit, moi je pense que le style du Bayern lui correspond plus malgré ce qu’on pourrait penser parce que le F.C Barcelone joue un jeu de possession dans lequel il peut s’incorporer mais Rabiot est aussi un joueur qui aime dévorer les espaces avec le ballon et je trouve que le jeu box-to-box est plus réel du côté de la Bundesliga et du Bayern que du côté du Barca qui a toujours le ballon », a prévenu Nabil Djellit dans des propos retranscrits par Footradio.com. Un conseil à prendre en compte pour Adrien Rabiot, qui n’a jamais caché sa préférence avec le FC Barcelone dans les discussions, mais va devoir faire un choix dès le mois de janvier.