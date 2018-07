PSG : N’insistez pas, Kanté ne veut pas venir à Paris

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Moins à son aise en finale, N’Golo Kanté a tout de même réussi une Coupe du monde extraordinaire, devenant le maillon fort et indispensable de l’équipe de France.

Désormais en vacances, le milieu de terrain de poche est aussi considéré comme un joueur de premier choix de Chelsea, avec qui il a été champion de Premier League il y a un an. Néanmoins, son avenir s’est assombri avec l’arrivée de Maurizio Sarri, qui a fait venir un milieu de terrain dans ses valises cet été. De quoi envoyer Kanté vers le PSG, qui rêve de s’offrir un champion du monde français à un poste où un recrutement est plus que nécessaire ? Pas pour Daniel Riolo, qui estime que le champion de France n’a pas à forcer ce transfert si Kanté n’est pas chaud, comme cela semble être le cas.

« Kanté ne veut pas venir. Il n'a pas très envie après on peut toujours convaincre les gens, mais ce serait bien que l'on recrute des gens dans les clubs qui ont envie de venir. Il ne faut pas seulement la carotte de l'oseille. Après Maurizio Sarri a mis Jorginho dans sa valise pour jouer au poste de Kanté. Peut-être que c'est dans l'idée de le faire partir, des discussions ont lieu, mais lui il est bien en Angleterre et n'a pas forcément envie de revenir en France. En Angleterre il ne sera pas sous les feux des projecteurs alors qu'à Paris il viendrait en tant que Champion du Monde et ça va être tout de suite le chouchou. On va attendre de lui qu'il fasse les mêmes performances qu'en Russie et qu'il soit impassable. À Chelsea, il sera plus tranquille et je peux comprendre son choix. Il n'a pas vraiment envie de venir au PSG », a souligné le consultant de RMC, qui confirme la tendance des dernières semaines, à savoir que l’entourage de Kanté est tenté financièrement et sportivement par une arrivée à Paris, mais que l’ancien caennais est lui, moins emballé.