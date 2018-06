PSG : N'Golo Kanté l'énorme coup du PSG au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Trois ans après avoir quitté Caen et la L1 pour rejoindre la Premier League et gagner deux titres de champion d'Angleterre, N'Golo Kanté pourrait rejoindre le PSG lors de ce mercato estival 2018. En effet, alors que des rumeurs avaient évoqué, il y a quelques mois, l'intérêt du Paris SG pour l'infatigable milieu de terrain international tricolore, Paris-United annonce ce dimanche que l'agent de N'Golo Kanté a repris les discussions avec le club de la capitale. Et cela sans que l'on connaisse encore le verdict de l'UEFA concernant le fair-play financier.

Mais le média spécialisé dans le Paris Saint-Germain est catégorique, Antero Henrique discute actuellement avec Karim Douis, le représentant du joueur de Chelsea, et l'agent de Kanté serait favorable au transfert de ce dernier au PSG dès cet été. Paris-United précise que les proches de l'ancien caennais sont eux aussi favorables à son retour en Ligue 1 au PSG, et que plusieurs rencontres ont eu lieu à Paris et à Londres entre le directeur sportif du Paris SG et le clan Kanté afin de parler de tout cela. Pour obtenir la signature de N'Golo Kanté, Nasser Al-Khelaifi devra tout de même signer un chèque de 80ME, Chelsea n'étant pas décidé à brader un joueur qui a été l'une des rares satisfactions de la saison 2017-2018 chez les Blues.