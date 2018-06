PSG : N'Golo Kanté de plus en plus proche du PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Actuellement en Russie pour disputer la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, N'Golo Kanté se rapprocherait du Paris Saint-Germain au mercato.

Cet été, le club de la capitale française a deux priorités de recrutement : au poste de latéral gauche, où Kurzawa est annoncé sur le départ, mais aussi et surtout dans l'entrejeu. En quête d'un nouveau milieu défensif pour compenser le départ à la retraite de Thiago Motta, le PSG cible plusieurs joueurs comme Weigl (Dortmund), Ndombele (OL) ou Milinković-Savić (Lazio). Mais la piste prioritaire mène à N’Golo Kanté. Brillant depuis trois saisons en Premier League, le joueur de 27 ans a été élu meilleur joueur français de l'étranger grâce à sa bonne saison dernière à Chelsea. Une performance qui attise encore plus l'appétit de Paris.

Pour que son rêve devienne réalité durant ce mercato, la direction francilienne a donc lancé les grandes manœuvres. Et selon The Sun, « les chances de voir Kanté porter le maillot du PSG la saison prochaine ont augmenté au cours des dernières heures ». D'après le média anglais, les agents de l'international français ont récemment rencontré Antero Henrique pour évoquer un éventuel transfert. Sauf que le problème pourrait venir de Chelsea, sachant que Kanté est jugé intransférable et que le PSG n'aura pas forcément une grosse enveloppe pour faire plier les Blues.