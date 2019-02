PSG : MU en mode The Walking Dead, Julien Cazarre cauchemarde

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

C’est avec beaucoup d’impatience et un brin d’appréhension que les supporters du Paris Saint-Germain attendent le choc de Ligue des Champions face à Manchester United.

Il faut dire que le club parisien, largement favori au moment du tirage au sort, a vu les évènements contraires se multiplier ces dernières semaines. Blessure de Neymar, blessure de Meunier, blessure de Cavani, gros retour en forme de Manchester United… Autant d’évènements qui poussent Julien Cazarre à la prudence, comme l’a confié le journaliste de Canal Plus, anxieux, dans les colonnes de France Football.

« C’est pas le jour de la marmotte, mais j’ai cette impression super cheloue que, chaque année, je vis la même chose, les mêmes événements… Les mêmes emmerdes, quoi. Chaque année, j’entends que cette fois, c’est la bonne ! Chaque année, c’est le même cirque, et l’infirmerie du PSG est une succursale de la Chandeleur… Chaque année, l’équipe tirée au mois de décembre, qui était en fin de vie, à la limite du casting de The Walking Dead, se refait la cerise en mode come-back de Rocky II. Chaque année, la star du club est annoncée partante pour l’eldorado de la citrouille en cuir chez les mangeurs de chorizos. […] Chaque année, en France, la saison se termine au mois de mars… Et va falloir se tourner vers l’Europe en panoplie de footix... » a expliqué le journaliste de la chaîne cryptée, supporter assumé du Paris Saint-Germain. Et qui espère que Paris ramènera un résultat positif d’Old Trafford ce mardi soir…