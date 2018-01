PSG : Mourinho ? Conte ? Le PSG rêve plus grand encore !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Maintenu à la tête du Paris Saint-Germain malgré des résultats décevants la saison dernière, Unai Emery est conscient qu’il n’a pas le droit à l’erreur en 2018.

Leader de la Ligue 1 et toujours en lice en Ligue des Champions, le coach espagnol sera à un tournant de son aventure parisienne au moment d’affronter le Real Madrid en 8es de finale de la plus prestigieuse des compétitions. D’autant que le PSG prépare déjà son éventuel départ en se renseignant sur la disponibilité de plusieurs grands entraîneurs. Récemment, les noms de José Mourinho et d’Antonio Conte sont revenus avec insistance.

Ce lundi, c’est au tour de Massimiliano Allegri d’être évoqué au PSG. Selon les informations du Corriere Della Sera, l’entraîneur de la Juventus Turin serait la « cible n°1 du PSG » pour la saison prochaine. L’intérêt du club de la capitale ne laisserait d’ailleurs pas indifférent l’ancien coach du Milan AC, en poste à la Juventus depuis 2014. Pour rappel, Unai Emery est en fin de contrat dans six mois, mais sera automatiquement prolongé en cas de qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Toutes les spéculations restent donc possibles…