PSG : Modric va voler le Ballon d’Or à Neymar, quelle honte…

Dans : PSG, Ligue 1.

Il faudra patienter jusqu’au 3 décembre pour connaître le nom du vainqueur du Ballon d’Or 2018.

En attendant, beaucoup donnent déjà leur pronostic, souvent en faveur du Croate Luka Modric. Le milieu du Real Madrid, finaliste et meilleur joueur de la Coupe du monde, part logiquement favori puisqu’il a remporté la Ligue des Champions ainsi que les prix individuels décernés par la FIFA et l’UEFA. Mais cela ne suffit pas pour convaincre Vanderlei Luxemburgo, persuadé que son compatriote Neymar mérite davantage la récompense de France Football.

« Neymar devrait avoir le prochain Ballon d’Or. Pour moi ça devrait être Neymar, a insisté l’ancien sélectionneur du Brésil interrogé par Perform Group. Il semble que Modric va recevoir la récompense. Mais honnêtement, je ne vois pas beaucoup de différences entre lui et les autres. Je ne pense pas que c’était le meilleur joueur de la Coupe du monde. J’ai vu des joueurs plus décisifs que lui comme Eden Hazard ou Ivan Perisic, qui a été plus important pour la Croatie lors de la Coupe du monde que Modric. » Pas très objectif, Luxemburgo sait pourtant que l’attaquant parisien, longtemps blessé au pied, n’a aucune chance en raison de ses échecs en C1 et au Mondial.