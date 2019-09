PSG : Miracle européen pour Cavani et Herrera !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Même si la signature de Mauro Icardi a retiré une épine du pied de Thomas Tuchel en perspective du match de Ligue des champions face au Real Madrid le 18 septembre, l'entraîneur du Paris Saint-Germain sait que pour l'instant Neymar (suspendu) et Kylian Mbappé (blessé) seront forfaits. Mais la bonne nouvelle du dimanche est qu'Edinson Cavani, sorti sur blessure contre Toulouse, se remet un peu plus vite que prévu de son souci à la hanche. Et El Matador semble déjà en mesure d'être présent contre la formation de Zidane au Parc, et même face à Strasbourg le week-end prochain, histoire d'avoir un peu de temps de jeu.

Selon L'Equipe, autre très bonne nouvelle pour le PSG, Ander Herrera, qui s'est blessé au mollet il y a un mois, sera lui aussi en mesure de jouer contre les Alsaciens et donc face au Real Madrid. L'ancien mancunien, arrivé libre lors du mercato au Paris SG, pourra donc prétendre à une place dans le onze de départ lors de ce premier choc européen de la saison pour le Paris Saint-Germain. Concernant Kylian Mbappé, même si le Champion du Monde n'a aucun problème dans sa phase de reprise, il n'est pas apte à jouer dans les deux prochaines semaines et aucun risque ne sera pris le concernant, la saison étant longue pour Mbappé et le PSG.